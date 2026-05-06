取り締まり中の警察官が車に振り落とされ、運転手の男が逮捕された事件で男が出頭した際に「交通違反をしたので来た」と話していたことがわかりました。◇うつむき加減で微動だにしない男は、6日に送検された神保忠容疑者（64）です。警察によりますと、神保容疑者は4日午後2時前、群馬県渋川市伊香保町で停止を求めた交通取り締まり中の警察官を車で引きずり、殺害しようとしたなどの疑いが持たれています。神保容疑者は事