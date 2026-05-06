「レディースオールスター・Ｇ２」（６日、まるがめ）流れなのか、番組なのか、逃げが決まらないレディースオールスター。注目は神里琴音（２１）＝福岡・１２８期・Ｂ１＝選手です。最近は人物、食べ物、景色、何でも撮るカメラ女子と化している。３日目は６号艇の１回走りで２着と好走。「伸びはスリット後に少し出て行くし、出足も普通はあります。ペラを叩き変えて初日より上向いている。今の形を煮詰めて乗りやすくなっ