【パオアイ（フィリピン北部）＝竹内駿平】米国とフィリピンによる定例の合同軍事演習「バリカタン」に自衛隊が初めて本格的に参加し、６日、比ルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開された。演習は４月２０日〜５月８日の予定で、陸海空３自衛隊からは約１４００人が参加している。これまで日本は主にオブザーバー参加だったが、自衛隊とフィリピン軍が互いの国で活動しやすくなる「円滑化