ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は6日、2日目が終了した。初日の6着発進から巻き返しに成功した。谷口佳蓮（24＝香川）は2日目3Rで4コースから差して2着に入った。「新ペラを師匠の森高一真さんに“まずはこれで行ってみろ”と言われた形に叩いた。重いなりに進んでいた。ただ、好きな乗り心地ではない。ターン回り重視で違う形を試してみたい」まだ調整途上だが戦える水準は備えている。レデ