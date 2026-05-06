南アフリカ政府は、南アフリカ国籍の2人がハンタウイルスに感染したと発表しました。集団感染の疑いのあるクルーズ船「MVホンディウス号」に乗船していたということです。AP通信によりますと、南アフリカ国籍の2人は南アフリカに移送された後、検査により、ハンタウイルスの「アンデス株」による感染が確認されたということです。WHO＝世界保健機関によりますと、ハンタウイルスの「アンデス株」はヒトからヒトに感染することが確