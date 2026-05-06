【セブン-イレブン】が4月14日に発売した「新商品」の中に、昨年の12月に発売され、SNSで大きな話題を集めたフルーツアイスの最新作が登場。すでにSNSには、最新作を実食した人の声が多数寄せられており、今回も爆発的な人気を呼ぶ予感です。今回は、そんな人気アイスをはじめ、セブンの新商品から要チェック商品をピックアップして紹介します。 最新作では4つの味がアソートに 果物を立体的に再現したビジ