スターバックスで、“ハリー・ポッターのバタービールを再現したようなドリンク”が海外SNSで再び話題となっています。公式メニューにはない“裏カスタム”ながら、その再現度の高さから注文が増えているといいます。 “バタービール風”の具体オーダーとは 「バタービール」とは、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する架空の飲