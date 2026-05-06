◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセンエプソムＣ・Ｇ３（９日、東京）に中山記念２着から臨むカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、津村明秀騎手を背に美浦・Ｗコースで併せ馬を実施。マイネルケレリウス（６歳オープン）を１馬身あまり追走すると、直線では馬なりのまま内から脚を伸ばし併入を果たした。ラスト１ハロン１１秒２