◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武・平沢大河内野手が４打数３安打１打点と躍動。今季５度目の猛打賞で、打率を３割８分６厘まで伸ばした。「６番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回１死で右翼フェンス直撃の二塁打を放って出塁。再び打順が回ってきた２死一、三塁では中前適時打を放ち、一挙８得点のビッグイニングに大きく貢献した。７回無死一塁でも右前安打を放ってチャンスメイクし