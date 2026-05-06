BRADIOが、5月5日・6日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて、＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞を開催し、2日間で計50曲をパフォーマンスした。本ライブは、BRADIOがバンド活動をスタートした2010年から2017年10月のメジャーデビューまでに発表したインディーズ時代の全49曲を2日間でパフォーマンスする企画。2025年4月19日、20日に同会場にて開催予定だったが、真行寺貴秋（Vo）の怪我により延期されていたが