テレビ朝日の三山賀子アナが６日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。三山アナは「この後はＪチャンネルとミラクル９です！！ぜひご覧ください」とつづり、シックな色のブラウスに桜色のスカートを合わせたコーデと、上品さを感じさせる色のワンピースを着用した衣装ショットを披露。この投稿フォロワーからは「ミラクルナインの衣装めっちゃ可愛い三山さんは何着ても可愛いけど特にステキ」「いつも見