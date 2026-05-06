グラビアアイドルで気象予報士でもある椿野ゆうこがこのほど、SPA!デジタル写真集「色気マシマシ」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】トッピングよりオトナの色気マシマシ 後輩に誘われて、二郎系ラーメンへ。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を…。そんな妄想を膨らませるシチュエーションを大胆に体現していく。 スーツ姿でひとりラー