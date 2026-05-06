東京Vは川崎に0-1で敗戦東京ヴェルディは5月6日のJ1百年構想リーグ第15節で川崎フロンターレと対戦し、0-1で敗れた。この試合まで4連勝していた東京Vだが、ゴールデンウィークの連戦だったこともあり、城福浩監督は前節の柏戦（1-0）から先発7人を入れ替えて、この試合に臨んだ。前半はなかなか主導権が得られなかったなかでも無失点で耐えたが、後半にリズムを掴んできたなかで、MF脇坂泰斗にワンチャンスを決められた。試合