ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は6日、2日目が終了した。2日目は1号艇が勝てないまま7Rまで進行。“イン受難”をストップしたのは8Rの松尾夏海（34＝香川）だった。1周1マークは捲り差した実森美祐に迫られたものの、何とか振り切っての逃げ切りを決めた。初日は「思い切ってレースできない」状態だったが、2R終了後に地元の大先輩・山川美由紀からアドバイスをもらってペラを叩くと「いい方向