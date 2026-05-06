グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児を出産したことを発表した。夫でお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）は同日放送されたフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）で第2子出産を報告した。「いつも応援してくださる皆様へご報告です」とし、「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と第2子女児出産を発表。「前回同様、悪阻もあり