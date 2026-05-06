元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ゴールデンウイークに4人の子供たちと名古屋に行ったと明かした。紺野は「パパに会いに名古屋旅行なGWでした」とつづり、プロ野球・中日の本拠地・バンテリンドームの客席から写した写真を投稿。さらに愛知県長久手市の「ジブリパーク」を訪れた写真も披露。「ドラゴンズの勝利も見られておでかけも子供