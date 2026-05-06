トランプ大統領が打ち出した、ホルムズ海峡に足止めされていた船を脱出させる計画。開始から2日足らずで突如、中断されました。一体何があったのでしょうか。■子供たちが見守るなか…「イランは核兵器持つところだった」軽快な音楽にのせて現れたトランプ大統領。ホワイトハウスに招いた子どもたちとふれあいました。子どもたちに囲まれながら、得意の「トランプダンス」でのりのりです。トランプ大統領「何のスポーツをしてる？