オスプレイのような形状の機体が増える？テキストロン傘下のベル・ヘリコプターは2026年4月27日、カンザス州ウィチタにMV-75「シャイアン」の機体組立センター（WAC）を開設したと発表しました。【画像】こんな感じのサイズ…新たに生産されるMV-75「シャイアン」この施設では、2025年10月からすでに製造が開始されており、アメリカ陸軍の生産加速方針の一環として進められています。ウィチタは「世界の航空首都」として知られ