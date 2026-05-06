世界保健機関（WHO）は、オーシャンワイド・エクスペディションズの探検船「ホンディウス」号の乗客から検出されたハンタウイルスが、アンデス型だったことを明らかにした。ハンタウイルス感染症は、オルソハンタウイルス属のウイルスを病原体とする感染症で、深刻な呼吸器疾患を引き起こす可能性がある。感染したげっ歯類の尿や糞便への暴露と関連しているほか、稀に人から人へと感染する。潜伏期間は1週間から5週間で、通常は約2