All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の出演作で好きな作品」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：『暗殺教室』（潮田渚）／37票2位に入ったのは、映画『暗殺教室』です。2015年に『映画 暗殺教室』、2016年には『暗殺教室 卒業編』が公開。問題を抱えた中学生た