ゴールデンウイーク最終日の6日。 NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」も、多くの家族連れでにぎわいました。 最終日を迎えた「DEJIMA博」。 朝から多くの人が訪れ、全国70店舗以上のグルメやスイーツのほか、ステージイベントなどを楽しみました。 （諫早市から） 「楽しい。おいしいものもいっぱいあって。食べ物やいろいろ見て回って」 （子ども） 「(警察たいけ