2026年5月、ゆうちょ銀行の定期貯金では10年間という長期の預け入れが開始します。普段からゆうちょをメイン口座にしている方にとっては、「ようやく腰を据えて預けられる場所ができた」と、うれしいニュースに感じられるのではないでしょうか。一方で、より効率的に資産を増やしたいと考えたときに無視できないのが、ネットで預けられる銀行。店舗を持たないことでコストを抑え、その分を高い金利として還元するネット銀行は、金