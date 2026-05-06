Snow Manの渡辺翔太さんは5月6日、自身のInstagramを更新。MCを務める音楽特番での衣装姿を披露しました。【写真】渡辺翔太、シックなブラックスーツ姿「黒スーツ似合いすぎ」渡辺さんは「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」とつづり、1枚の写真を投稿。同日テレビ朝日系で放送の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』でMCを務める渡辺さん。黒い蝶ネクタイを付けたシックなブラックスーツの姿を披露しています。この