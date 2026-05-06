◇パ・リーグ日本ハム12―2楽天（2026年5月6日楽天モバイル最強パーク）日本ハムの細川凌平が自身3年ぶりとなる本塁打を放った。7回の守備から三塁で途中出場。続く8回2死一、三塁で打席が回り、右翼へ1号3ランを叩き込んだ。本塁打は23年以来で通算2本目。24歳の内野手は「（自分は）本塁打打者ではない。いい感覚は残しつつ、スイングは変えずにやっていきたい」と話した。