【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は５日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表した。イランとの交渉で「大きな進展」があったとしている。作戦を受けてイランがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ている。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に