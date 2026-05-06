今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが６日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）でフリー転身後、他局の番組初出演を果たした。番組冒頭のスタジオで「ロッチ」中岡創一をイジろうとしたＭＣの明石家さんまだったが、その隣に岩田アナがいるのを見るや「こ、こんなところに日テレ社員が？やめてすぐ…。すごい事務所やな〜」とツッコミ。「すごい事務所…」と苦笑し