骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適だけど、心から着たいと思う服を遠ざける材料になることも…。そこで今回は、パーソナルカラーを「ボトム」で攻略するコーデ術をご紹介します！ちょっとしたテクニックで、好きな気持ちをあきらめないですむはず♡“似あわない”を脱却する方法骨格＆PCでもうあきらめない！骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から