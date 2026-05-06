◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン皮膚の薄い好馬体でパワフルに伸びた。アーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は栗東・ＣＷコースで、内ルージュビバーチェ（３歳１勝クラス）、中テクノピーチ（３歳未勝利）の大外を追走。テクノピーチに１馬身ほど遅れたものの、全身を使った力強いフォームでジワジワと加速した。４ハロン５１秒