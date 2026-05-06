２児の母のタレント・橋本マナミが、家族と新潟を訪れた様子を公開した。橋本は６日までに、自身のインスタグラムを更新。「新潟にて田植え経験をさせていただきました最近は機械でやるところが多いので貴重な経験息子も集中して植えていました」とつづると、長男とともに田んぼに入り田植えをする写真をアップ。また「他にも新潟アルビレックスの試合をみたり、美味しいちゃんこやお刺身をいただいたり満喫した新潟旅行で