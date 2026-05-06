フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６日放送の日本テレビ系特番「音楽の祭典歌の感謝祭」（午後７時）に出演。心の支えにしてきたアーティストとのサプライズ対面に大粒の涙を流す一幕があった。これまでアイドルグループ「ＮｉｚｉＵ」の大ファンで、中でもプレッシャーがかかる場面で何度も救われたという一曲「Ｓｔｅｐａｎｄａｓｔｅｐ」が大好き