まわりと差がつく、感度高めなトレンドアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、中川紅葉とともに、パッと目を引くレッドの「2wayニットベスト」の着回しコーデをご紹介します。オフィスでもデイリーでも使える差し色ベストは、この春のスタメンになること間違いナシ♡Item 着回すアイテムはこちら♡2wayニットベストコーデの差し色になるお目立ちレッドパッと目を引くレッド。前後2wayで着用できる優秀な1枚。ゆったり