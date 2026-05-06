◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１５節川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）東京Ｖは敵地で川崎に０―１で敗れ、連勝は４でストップした。＊＊＊この結果、東京Ｖは残り４戦全勝でも勝ち点を３６までしか伸ばせず、首位鹿島がこの日水戸に３―０で勝利し、勝ち点３７としたことで、優勝の可能性が消滅した。これで東地区１位の行方は、首位鹿島（勝ち点３７）、２位ＦＣ東京（同３２）、３位町田（同２８）に絞