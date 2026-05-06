◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武・渡部聖弥外野手が６日、プロ入り後初の満塁弾を放ち、「最高です」と振り返った。「３番・ＤＨ」で先発出場。２回に３点を先取し、その後迎えた１死満塁の好機で打席へ。「後ろ（４番）にネビンがいるので。ダブルプレーだけは避けたい」という意識で相手先発・大関の１４４キロ直球をすくい上げた打球は獅子党で埋まった左翼スタンドに飛び込んだ。今季