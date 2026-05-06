日常にそっと寄り添いながら、美しさも妥協したくない。そんな女性の想いに応える新たなアイテムが登場しました。ライフスタイルブランドÉCRUとランジェリーブランドMaimiaが初めて手を組み、機能性とデザイン性を兼ね備えた吸水ショーツを発表。女性のリズムに寄り添うやさしい発想と、纏うたびに気分が上がるロマンティックな佇まいに注目です♡ ロマンティックと機能性の融合 今回登場する「SUNMO