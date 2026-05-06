お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。番組内で第2子女児誕生を報告した。りんたろー。の妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）もインスタグラムを通じて出産を発表した。「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトークを展開する中、司会の明石家さんまが「そんな中、昨日、子供産まれたらしいねん」とりんたろー。を祝福。りんたろー。が