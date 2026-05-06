東都大学野球連盟は7年ぶりにゴールデンウイーク期間に試合を開催した。普段リーグ戦が行われている平日の観客数は平均約1500人だが、5日は約10000人、6日は約5000人が神宮球場に足を運んだ。期間中の一部日程では、高校生以下の入場を無料とするキャンペーンも実施していた。連盟は「来年の開催も目指して努力したい」とコメントしている。