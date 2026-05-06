◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43フェザー級10回戦中野幹士（帝拳）《TKO4回58秒》レラト・ドラミニ（南アフリカ）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）WBOフェザー級4位の中野幹士（30＝帝拳）が5月6日、IBF同級5位のレラト・ドラミニ（32＝南アフリカ）を4回58秒、レフェリーストップによるTKOで破り、再起戦に勝利した。初回に左ボディーを当ててスリップ気味のダウンを奪うと、3回にも左ストレート