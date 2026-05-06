◇セ・リーグ広島10―0DeNA（2026年5月6日横浜）広島の持丸泰輝が自身初の1試合3安打をマークした。3回1死で二塁内野安打を放つと、5回無死一塁では右前打。一挙5点の大量得点につなげた。さらに6回には右翼へ今季2号ソロ。前日からの2試合連続アーチに「引っ張れた分、感触は良かった。与えられた場所で必死にやるだけ」と力を込めた。