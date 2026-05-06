山林火災が4日前に鎮圧した岩手県大槌町で、6日、再び火災が発生しました。「安心したところでびっくりした」と、住民からは不安の声があがっています。◇6日午後2時ごろ、上空を飛ぶのは山林火災の現場へと向かうヘリコプターです。岩手県大槌町で、再び山林火災が発生したのです。連休最終日に、サイレンの音が町に響き渡りました。住民らの不安をよそに、山の複数箇所から煙が立ち上りました。その奥には、ゆらめく炎が確