俳優の沢尻エリカさんの約20年ぶりとなる写真集「沢尻エリカ『DAY OFF』」（撮影：渕本健太郎、MANA野元学、税別3600円、幻冬舎）が、2026年5月23日にリリース。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページ。表紙カットは赤いサーフボードに横たわる沢尻さんです。 【写真】沢尻エリカさんの写真集『DAY OFF』の表紙2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる「DAY OFF」。年齢を重ねるごとに