親戚づきあいの距離感は、家庭ごとに大きく異なるものです。とくに結婚によって広がる人間関係は、ときに負担として感じられることもあるでしょう。今回の投稿は、義父のきょうだい会への参加をめぐり悩む人の声です。『義父のきょうだい会が年1回、旅館かホテルで行われる。参加する人は旦那きょうだいまではわかるけれど、嫁まで行かなくてよくない？義母から「家族で来て」と誘われているけれど行きたくないし、強要しないで