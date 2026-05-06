クーペとミニバンの融合という挑戦近年、自動車市場ではミニバン人気の高まりを背景に、多種多様なモデルが登場しています。実用性を重視したものから、デザイン性や個性を追求したものまで、その方向性は年々広がりを見せています。【画像】超いいじゃん！ これが斬新「“クーペ”ミニバン」の姿です！ 画像を見る！（25枚）そうした流れの中で振り返りたいのが、かつてルノーが生み出した異色の一台、「アヴァンタイム」で