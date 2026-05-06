愛知県警中署に停まっていたパトカーに石を投げつけてガラスにヒビを入れるなどした疑いで、35歳の男が6日、逮捕されました。逮捕されたのは、清須市の介護職員・木田裕之容疑者(35)です。警察によりますと、木田容疑者は今月3日午後、中署の駐車場に停めてあったパトカー2台に石を投げつけ、1台の後ろのガラスにヒビを入れ、もう1台の助手席のドアをへこませた器物損壊の疑いが持たれています。当時パトカ