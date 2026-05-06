◇セ・リーグ広島10―0DeNA（2026年5月6日横浜）広島の4番・坂倉将吾がマルチ安打。10試合連続安打をマークした。5回2死一、二塁で右前打。7回無死一塁では右翼へ二塁打を放った。打率はリーグ6位の・289までアップ。好調が続く左打者は「感覚はあまり変わらない。普通に打ちたいと思って打っているだけ」と振り返った。