ボートレース住之江の「2026ラピートカップ」は4日目を終えた。竹間隆晟（25＝大阪）は4日目7Rで、的確に逃げてさらなるポイントアップに成功。準優に向けて大きな白星となった。「内枠で乗りたいと思ったので良かった」と笑顔を浮かべる。仕上がりもいい部類。強豪ひしめくだけあって、オール大阪戦の勝ち上がりには価値がある。「もちろんオール大阪のタイトルは獲りたい。そのためにも、まずはオール大阪初優出できるよう