お笑いコンビ・春とヒコーキが、６日、東京・日経ホールで、４都市を巡る第３回単独ライブ「モンキービジネス」の千秋楽公演を開催した。普段はコントを披露することが多い中、この日は７本のコントに加え、漫才も披露。単独らしい挑戦で、ぐんぴぃは「漫才マイクは僕らもうれしい」と新鮮な様子。コントは体を動かすネタもあったが、土岡哲朗は「ぐんぴぃは単独期間中に通風を発症して…」と裏話も交え爆笑をさらった。今回