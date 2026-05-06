【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月3日(日)、有明アリーナにて、Poppin’Party×Roselia 合同ライブ「DREAMS GO ON」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。Poppin’PartyとRoseliaによる合同ライブは、2021年8月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催されたBanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」以来、約5年ぶり。本公演は今年4月に台北で開催された、BanG Dream! Special LIVE in TAIP