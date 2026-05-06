新幹線で2度の目撃情報。そして検索履歴に地元のケーキ屋さん。証拠はそろったぞ！ こそこそ帰省しているっぽい旦那さんを問い詰めることに。奥さんに秘密で帰省しないといけない理由ってなに…!?>>【まんが】夫にGPSを仕込んだら(ウーマンエキサイト編集部)