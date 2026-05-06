なかなか眠れない状態が続く「不眠症」は、かつて他の病気や精神的な問題の結果として扱われることが多く、不眠症そのものは治療対象にされにくい時期がありました。ラフバラー大学で心理学を教えるユリアナ・ハルテスク氏が、不眠症をめぐる科学者の見方が2000年代初頭からどのように変わったのかを解説しています。How scientists changed their view of insomniahttps://theconversation.com/how-scientists-changed-their-view