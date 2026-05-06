■これまでのあらすじプロジェクトを勝手に抜けて、笹岡に押し付けたことにされていた妻。周囲の誤解を解こうにも「家庭のギスギスを会社に持ち込まれても」と妻への当たりは強く、さらに笹岡が夫の胸に飛び込んで「私だったらもっと幸せにしてあげられるのに」と言っているのを見てしまう。【里奈 Side Story】私はずっと男性から「守ってあげたい」と言われ続けてきました。これだけかわいかったら、周りがそう思うのも当然です